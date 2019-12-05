Ученые нашли заболевание, которое могло вызвать курение вейпа

В испарениях электронной сигареты содержались следы тяжелых металлов.

Врачи впервые диагностировали заболевание легких, которое может быть связано с курением вейпа. Об этом сообщили в научном журнале European Respiratory Journal.

Болезнь выявили у 49-летней американки. У пациентки диагностировали пневмокониоз, вызванный вдыханием пыли тяжелых металлов. Это характерно для людей, которые работают в тяжелых отраслях промышленности. Известно, что женщина не находилась под воздействием тяжелых металлов.

Предполагает, что что причиной ее заболевания стало стало курение электронных сигарет. В испарениях электронной сигареты содержались следы никеля, алюминия, марганца, свинца, хрома и кобальта.