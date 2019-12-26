Насекомые научились быстро приспосабливаться к новым отравляющим веществам.

Ученые: комары распознают яды при помощи своих ног. В ножках комаров молекулярные биологи из Великобритании и Греции обнаружили особый белок. Он нужен для защиты от воздействия различных токсинов, которыми покрыты ловушки для насекомых. Результаты работы исследователей опубликованы в научном издании Nature.

Белок блокирует действие отравляющего фермента и действенность этих веществ. Исследователи считают, что человечество может найти практическое применение этому открытию. Люди применяют химические инсектициды уже около полувека. В последнее время их эффективность стала резко падать, так как насекомые научились приспосабливаться. Сейчас ученые ищут новые способы борьбы с колорадскими жуками,комарами и тараканами. Они изучают воздействие на них бактерий, генетическую модификацию.

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