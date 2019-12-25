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Ученые и Смольный просчитывают варианты, как вернуть город к нормальной жизни
Сегодня, 21:31
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smirenny

Ученые и Смольный просчитывают варианты, как вернуть город к нормальной жизни

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Ученые не ожидают вторую и третью волну коронавируса.

В среду, 20 мая, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что сейчас ученые работают совместно со Смольным и думают, как постепенно вернуть город к нормальной жизни.

Ко всему прочему Рудской уточнил, что работа ведется совместно с вице-губернатором Евгением Елиным. Рассматриваются варианты правильного и своевременного перехода к нормальной жизни учитывая, что второй и третьей волны коронавируса не будет. 

Ранее мы писали, что Александр Дрозденко рассказал о перспективах снятия режима самоизоляции в Ленобласти.

Фото: pixabay

Теги: карантин, коронавирус, самоизоляция, смольный
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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