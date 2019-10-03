Учёные NASA записали звук чёрной дыры

Ролик опубликован в соцсетях.

В собственном аккаунте в социальных сетях представители NASA (Американского национального агентства по изучению космического пространства и аэронавтике) опубликовали запись, на которой слышны звуки, издаваемые черной дырой. Авторы работы добавили, что этот объект расположен в Скоплении Персея, он находится на расстоянии более 200 млн световых лет от нашей планеты. Скопление представляет из себя группу галактик шириной 11 млн световых лет. При этом оно окутано горячим газом. Близость черной дыры к газовым облакам преобразует колебания звуковых волн в газовую рябь.

В NASA объяснили подписчикам, что неверным представление является предположение о том, что в космосе нет звуков. Подобное мнение возникло из-за того, что большая часть пространства представляет из себя вакуум, который не позволяет распространяться звуковым волнам. При этом в скоплении галактик находится газ, поэтому там можно услышать звуки.

Напомним, что в 2003 году группа астрономов из рентгеновской обсерватории NASA "Чандра" преобразовала астрономические данные о газовой ряби в звуки. Однако оказалось, что человеческий слух не способен уловить этот сигнал. Ученым пришлось увеличить звуковые данные на 57 и 58 октав.

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Фото и видео: YouTube / NASA"s Marshall Space Flight Center