Ученица десятого класса отравилась неизвестным веществом в Парголово

В кармане джинсов девочки была найдена упаковка из-под таблеток "Карбомазепина".

В Выборгском района школьница отравилась неизвестным веществом. Пострадавшая попала в больницу. Сейчас ученица десятого класса находится в тяжелом состоянии.

По информации Piter.tv, юная девочка пошла к бабушке в гости. Женщина проживает в Парголово. Родственницы вместе приготовили ужин, поели, а потом легли спать. Утром пенсионерка нашла внучку в своей квартире на полу, 17-летняя девушка потеряла сознание.

Известно, что школьница растет в полной и благополучной семье. Ее воспитывают мама и отчим. Девочка живет в 4-х комнатной квартире, где несовершеннолетняя занимает отдельную благоустроенную комнату. Конфликтов в семье не возникало, успеваемость в школе удовлетворительная, жалоб не поступало.

Добавим, что в кармане джинсов внучки пожилая женщина нашла упаковку из-под таблеток "Карбомазепина" (противоэпилептическое лекарство).

Ранее на Piter.tv: во время проведения прямого эфира в соцсети школьница из Петербурга упала с высоты 12-го этажа.

Фото: Pxhere