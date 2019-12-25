Детские сады до 12 мая будут закрыты.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в Петербурге учебный год завершится 22 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Отмечается, что 6, 7 и 8 мая дистанционные занятия проводиться не будут. В ведомстве напомнили, что родители школьников могут написать заявление на досрочное окончание учёбы. При этом выпускники 9 и 11 классов буду продолжать подготовку к экзаменам до 5 июня.

Также в ведомстве заявили, что детские сады закрываются до 12 мая. При этом в штатном режиме будут функционировать дежурные группы.

Ранее мы сообщали о том, что "Невалинк" оставил жителей Мурино без интернета в период самоизоляции.

Фото:pixabay