  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Учебный год для школьников в Петербурге рекомендовали завершить 22 мая
Сегодня, 21:44
53
nadezhda_sib

Учебный год для школьников в Петербурге рекомендовали завершить 22 мая

0 0

Некоторые школьники получат все оценки за год уже завтра, 30 апреля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес ряд изменений в постановление правительства №121 от 13.03.2020. Согласно нему, учебный год для школьников рекомендовано завершить 22 мая. 

Образовательная деятельность должна осуществляться только дистанционно. Это не касается учреждений, занимающихся практической подготовкой по медицинским специальностям. С 6 по 8 мая уроков не будет. 

Ранее петербургским школьникам разрешили завершить учебный год 30 апреля. Для этого родителям необходимо написать заявление в школу. 

Фото: pixabay.com 

Теги: учебный год, школа, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии