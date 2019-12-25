Учебный год для школьников в Петербурге рекомендовали завершить 22 мая

Некоторые школьники получат все оценки за год уже завтра, 30 апреля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес ряд изменений в постановление правительства №121 от 13.03.2020. Согласно нему, учебный год для школьников рекомендовано завершить 22 мая.

Образовательная деятельность должна осуществляться только дистанционно. Это не касается учреждений, занимающихся практической подготовкой по медицинским специальностям. С 6 по 8 мая уроков не будет.

Ранее петербургским школьникам разрешили завершить учебный год 30 апреля. Для этого родителям необходимо написать заявление в школу.

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