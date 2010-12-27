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Часть дамбы закроют на ремонт с 22 марта
Сегодня, 12:50
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nadiputintseva
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Часть дамбы закроют на ремонт с 22 марта

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На участке проведут плановые работы по обслуживанию гидромеханики.

С утра 22 марта в связи с ремонтными работами перекрыли участок дамбы. Как сообщает пресс-служба дирекции комплекса, работы на судоходном канале С-2 продлится до 28 апреля.

Отмечается, что на затворе сооружения ведутся работы по обслуживанию гидромеханики. Мероприятие является плановым. Его повторяют каждый год в марте и апреле. После этого в акваторию Финского залива смогут заходить малогабаритные суды.

В ведомстве добавили, что крупных кораблей работы не коснуться. В штатном режиме судоходный канал между Сестрорецком и Кронштадтом заработает с 28 апреля в 18:00.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, внешнюю реставрацию Биржи завершат к концу 2018 года.

Теги: дамба , новости спб , перекроют дамбу
Категории: Новости СПб

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