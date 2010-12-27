Михаил Пиотровский: "Внешнюю реставрацию Биржи завершат к концу 2018 года"

Гендиректор Эрмитажа рассказал о планах реставрации здания Биржи.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что внешняя реставрация здания Биржи закончится в 2018 году. Работы в историческом объекте ведутся в рамках программы “Культурная столица”. Об этом спикер сообщил в Доме Журналиста.

Архитектурный памятник на Васильевском острове перешел под управление Эрмитажем осенью 2014 года. После ремонтных работ там будет размещен музей государственных символов и геральдики. До конца года в помещении починят фасад и крышу. Еще через год подрядчик займется отделкой внутреннего убранства Биржи.

Гендиректор Эрмитажа отметил, что в настоящее время здание находится в аварийном состоянии, поэтому последние несколько месяцев рабочие посвятили укреплению фундамента Биржи.

Напомним, что Биржа построена по проекту мастера Тома де Томона в начале XIX века. Данный памятник архитектуры является центральным объектом в композиции Стрелки ВО. Изначально в здании заключались сделки с приезжими торговцами. После этого его заняло промышленное выставочное пространство. С 1939 года там располагался Военно-морской музей.

