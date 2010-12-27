Участникам марафона "Белые ночи" хотят предоставить бесплатный проезд

Спортивный марафон пройдет 22 июля на центральной площади Петербурга.

Депутат ЗакСа Денис Четырбок попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко сделать для участников марафона "Белые ночи" бесплатный проезд. Забег состоится 22 июля на центральной площади Северной столицы.

В этом году "Белые ночи" пройдут в городе на Неве в 29 раз. В спортивном марафоне примут участие более тысячи человек. Они должны будут преодолеть дистанцию в 42,2 км. Менее опытные бегуны смогут пробежать 10 км.

Ранее Четырбок предлагал изымать испорченные продукты, продаваемые без документов.

Фото: visit-petersburg.ru