Участники ПМЭФ-2021 самим оплатят тестирование на коронавирус

Расходы на проведение ПЦР-тестирования каждая организация несет самостоятельно

Участникам Петербургского международного экономического форума в этом году придется самостоятельно оплатить тестирование на коронавирус, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на представителей Росконгресса. Напомним, без отрицательного теста на коронавирус на территорию проведения форума не пропустят.

В Росконгрессе сообщили, что, по решению Роспотребнадзора, тестирование для всех категорий участников, организаторов, СМИ и структур, обеспечивающих безопасность форума, является платным. Сколько стоит услуга, не уточняли. Отмечается, что некоторые участники могут сделать тест бесплатно, например, сотрудники Смольного, представители силовых ведомств, которые будут обеспечивать безопасность мероприятия.

Изначально предполагалось, что все расходы возьмет на себя Роспотребнадзор, однако глава ведомства Анна Попова настояла на том, чтобы издержи касались только организаторов.

Ранее мы писали, что в Петербурге проверили качество уборки по маршрутам ПМЭФ-2021.

Фото: Piter.TV