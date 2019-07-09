Участник Stand Up шоу на ТНТ Виктор Комаров: "10 минут пишутся месяц"

Участник Stand Up шоу на ТНТ Виктор Комаров рассказал, cколько времени у него занимает процесс написания одного выступления. Артист признался, что у многих комиков есть три способа придумать смешные шутки.

10 минут [выступления] пишутся месяц. Но если мы говорим про месяц, когда я больше ни о чем не думал, просыпался, ну, может, на тренировки еще ходил, но большую часть времени я занимался написанием, я встречался с разными комиками, писали вместе, то есть полноценно я всегда занимался. И вот через месяц можно написать хорошие 10 минут. Хорошие. Не супер-пупер, которые войдут в историю лучших выступлений российских стенд-ап комиков, а хорошие плотные 10 минут. Как они пишутся? В два способа: либо в одного, либо с кем-то. В одного - это кофе, ручка, бумажка и поехали. С кем-то - это комик напротив, которому ты читаешь и он добивает. третий вариант - самый приятный: это когда шел по улице и у тебя все сложилось в голове. Но это тот вариант, на который сложно рассчитывать. Он не дает никаких гарантий.

Что, когда мысль придет, когда тебя озарит: на это ориентироваться нельзя. С практической точки зрения говоря - это месяц. Тебе надо сделать - ты начинаешь. Штудируешь интернет, любые там… Грубо говоря, наткнулся на тему, начинаешь изучать эту тему, факты, факты делаешь смешнее и так далее. Такая вот работа по факту. как писатель. Писатель так же сидит. Вот у него есть норма в день - 25 страниц, например. кто какую ставит. И ему плевать, он пишет 25 страниц. Так или иначе. в тишине, где-то в доме загородном. Если он богатый писатель. Если нет - он пишет в Макдоналдсе. Вот так.

Виктор Комаров, участник Stand Up шоу на ТНТ