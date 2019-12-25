Уборщик нашел в болоте у станции "Манушкино" труп пенсионера

Из воды торчали только левая рука и часть головы.

Во Всеволожском районе Ленинградской области 1 июля в полицию позвонил 39-летний уроженец Таджикистана, который сообщил о найденном теле. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Мужчина сообщил, что около 15:45, прочищая обочины возле станции "Манушкино" в 20 метрах от железнодорожного полотна в болоте он увидел труп неизвестного мужчины.

Из воды торчали только левая рука и часть головы, неизвестный был одет в черную куртку. При нем полицейские нашли паспорт на имя 61-летнего петербуржца.

Ранее на берегу озера "Зелёное" обнаружили труп мужчины.

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