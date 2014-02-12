Неизвестные избили жителя Сланцев деревянным молотком и отобрали 15 тыс. рублей

Лица злоумышленников были скрыты за балаклавами. Мужчине понадобилась медицинская помощь, сейчас его отправили домой в удовлетворительном состоянии.

В четверг, 21 июля, правоохранителям поступил сигнал от 39-летнего жителя Сланцев, который работает машинистом экскаватора. Мужчина сообщил, что подвергся нападению неизвестных во дворе дома по улице Чайковского. Двое злоумышленников разбили ему голову деревянным молотком, украли 15 тыс. рублей и 2 банковские карты. Об этом стало известно Piter.TV.

Лица преступников были скрыты за балаклавами. На одном из них были спортивные штаны. После инцидента потерпевший обратился к медикам, которые диагностировали ему множественные ушибы мягких тканей головы, орбитальную гематому и ссадину предплечья. Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

Полицейские изъяли с места преступления молоток, а также отпечатки пальцев и следы обуви, паспорт, чехол от телефона и ключи. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.TV