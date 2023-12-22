В Азербайджане осудили мужчину за жестокое убийство на Ленинском проспекте

Перед этим обвиняемый скрывался на территории Беларуси и Азербайджана.

Житель Азербайджана был осужден на родине за убийство соотечественника в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Происшествие произошло 28 апреля 2017 года у одного из домов на Ленинском проспекте. В результате нападения здесь был убит уроженец Азербайджана. На теле погибшего эксперты обнаружили 6 пулевых ранений. В ходе следствия было установлено, что к преступлению причастен 23-летний земляк погибшего. Молодой человек сбежал от правоохранительных органов в Беларусь, а затем в Азербайджан.

В ноябре 2017 года его объявили в федеральный и международный розыск. Для сбора доказательств следователи выезжали на родину убийцы, где принимали участие в следственных действиях. Злоумышленника задержали в Азербайджане. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру страны. В итоге местный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 18 годам лишения свободы.

Издание "Фонтанка" уточняет, что погибшим был Джабир Хасанов, который в криминальной среде считался представителем "вора в законе" по прозвищу Лоту Гули в Петербурге.

Фото: Kandinsky 3.0