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У жителя Гатчины похитили заводного "Мужика"
Сегодня, 14:14
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KaterinaKono13

У жителя Гатчины похитили заводного "Мужика"

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Стоимость похищенного оценивается примерно в 130 тысяч рублей. 

В городе Гатчина Ленобласти у местного жителя похитили дорогостоящий мотобуксировщик. Об этом сообщает сетевое издание "47Новостей".

Как стало известно 47news, в полдень 20 марта в гатчинскую полицию обратился 47-летний безработный. У него украли синий мотобуксировщик "Мужик" 2019 года выпуска с китайским двигателем. Это произошло всего за 20 минут 13 марта на улице Куприна в Гатчине, в минуте ходьбы от его дома.

Известно, что стоимость похищенного оценивается примерно в 130 тысяч рублей. 

Источник: сетевое издание "47Новостей"

Фото: Bike18.ru

Теги: новости гатчины, новости ленобласти, похищение
Категории: Новости Ленинградской области,

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