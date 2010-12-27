У жителя Гатчины похитили заводного "Мужика"

В городе Гатчина Ленобласти у местного жителя похитили дорогостоящий мотобуксировщик. Об этом сообщает сетевое издание "47Новостей".

Как стало известно 47news, в полдень 20 марта в гатчинскую полицию обратился 47-летний безработный. У него украли синий мотобуксировщик "Мужик" 2019 года выпуска с китайским двигателем. Это произошло всего за 20 минут 13 марта на улице Куприна в Гатчине, в минуте ходьбы от его дома.