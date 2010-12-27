Экскурсия в Пушкине обошлась китаянке в 170 тысяч рублей

Из ее рюкзака неизвестные вытащили кошелек.

В время экскурсии по Пушкину у китайской туристки украли 170 тысяч рублей. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Туристка заметила пропажу кошелька 21 марта в 11:30 в Лицейском саду города Пушкин. Кошелек хранился у 55-летней туристки в рюкзаке, в нем лежали 6000 юаней (60 000 рублей), 13 000 рублей, карта китайского банка и паспорт.

Позже с карты сняли 86 500 рублей, то есть общий ущерб составил 170 тысяч рублей. Женщина 22 марта отбывает в Москву, полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.tv