Судья Ленинградского областного суда лишилась иномарки за полтора миллиона

Машину угнал неизвестный.

Во вторник, 11 февраля, 52-летняя судья из Ленинградского областного суда лишилась дорогой иномарки, сообщило АН "Оперативное прикрытие". Угонщика машины еще не разыскали.

Автомобиль "Киа Спортэйдж" пропал с парковки у дома №9 по проспекту Испытателей в течение дня. Коричневая иномарка 2019 года выпуска стоила почти полтора миллиона рублей. Поиск угнанной машины, которым сейчас занимается полиция, осложняется отсутствием камер на месте происшествия и системами слежения на самой иномарке.

Названы марки машин, которые чаще всего угоняют в России.

Фото: Piter.TV