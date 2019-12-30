Названы марки машин, которые чаще всего угоняют в России

В Москве и Петербурге чаще всего угоняли Hyundai.

В пятницу, 31 января, эксперты назвали марки машин, которые чаще всего угоняют в России. Соответствующей статистикой поделилась страховая компания "Согласие".

Кк оказалось, в минувшем, 2019 году, чаще всего воры покушались на автомобили марок Toyota, Hyundai, Kia и Lexus. Так, автомобили Toyota угнали в 22% случаев. Специалисты отметили, что в Москве и Петербурге чаще всего угоняли Hyundai.

Страховые компании отметили, что потенциально опасные места для автомобилей — парковки торговых центров и вблизи территория промышленных зон.

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