В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Ранее этими видами оружия можно было пользоваться только на спортивных соревнованиях.

В России вступил в силу закон, который разрешает охотиться с луком и арбалетом. Документ подписал в начале августа 2019 года Владимир Путин. Он вступил в силу спустя 180 дней после официального опубликования. Об этом пишет "Коммерсант".

Ранее луком и арбалетом можно было пользоваться только на спортивных соревнованиях. Теперь закон приравнял их к охотничьему метательному стрелковому оружию. Купить лук и арбалет могут россияне, у которых есть охотничий билет и разрешение на хранение охотничьего оружия.

В июле 2019 года в Минприроды задумались об изменении правил получения охотничьего билета. В ведомстве считают, что сейчас процедура носит формальный характер, из-за этого право на охоту получают даже те люди, которые не понимают ценности животных. Чиновники предложили ввести охотничий минимум – экзамен на знание основ биологии диких животных, техники безопасности и правил охоты.

Ранее мы писали, что с 1 февраля в России на 3 % вырастут соцвыплаты и пособия.