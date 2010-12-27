У "Академической" водитель сбил школьника, перебегающего дорогу

Мальчик нарушил ПДД, перебегая на "красный" сигнал.

Вечером 29 апреля около метро "Академическая" автомобиль сбил ребенка. Несовершеннолетний мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал. Об этом сообщили очевидцы события.

Свидетели произошедшего рассказывают, что на внешний вид пострадавшему чуть большое десяти лет. Он решил неожиданно перебежать проезжую часть в тот момент, когда разрешающий сигнал светофора изменился на "красный" для пешеходов. Водитель "Хендай" двигался согласно ПДД и не смог затормозить из-за внезапного действия подростка.

Медики скорой помощи в течение двух минут прибыли на место аварии. Мальчика забрали в больницу. О его состоянии дополнительно не сообщается. Известно, что после ДТП школьник потерял сознание.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб