У сотрудника ФСБ угнали одолженный автомобиль

У сотрудника ФСБ угнали автомобиль, который мужчина одолжил у знакомого водолаза.

Сотрудник ФСБ обратился к сотрудникам полиции с заявлением об угоне автомобиля. Выяснилось, что мужчина одолжил иномарку у своего друга, работающего водолазом-радиотелеграфистом, но во время “аренды” машину “одолжили” злоумышленники.

Сообщается, что угон произошел днем 12 ноября в Приморском районе. Представитель ФСБ не смог найти припаркованную “Инфинити G 35” на Яхтенной улице. Автомобиль принадлежит другу заявителя, военному водолазу, который в данный момент находился на службе в Кронштадте.

В течение нескольких часов после сообщения о похищении автомобиля, в отделение полиции обратился сам собственник машины. Как стало известно, транспортное средство было оборудовано противоугонной системой, которая должна была сработать. Общий ущерб оценен автовладельцем в полмиллиона рублей.