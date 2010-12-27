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У сотрудника ФСБ угнали одолженный автомобиль
Сегодня, 11:53
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lesjasap
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У сотрудника ФСБ угнали одолженный автомобиль

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У сотрудника ФСБ угнали автомобиль, который мужчина одолжил у знакомого водолаза.

Сотрудник ФСБ обратился к сотрудникам полиции с заявлением об угоне автомобиля. Выяснилось, что мужчина одолжил иномарку у своего друга, работающего водолазом-радиотелеграфистом, но во время “аренды” машину “одолжили” злоумышленники. 
 
Сообщается, что угон произошел днем 12 ноября в Приморском районе. Представитель ФСБ не смог найти припаркованную “Инфинити G 35” на Яхтенной улице. Автомобиль принадлежит другу заявителя, военному водолазу, который в данный момент находился на службе в Кронштадте. 
 
В течение нескольких часов после сообщения о похищении автомобиля, в отделение полиции обратился сам собственник машины. Как стало известно, транспортное средство было оборудовано противоугонной системой, которая должна была сработать. Общий ущерб оценен автовладельцем в полмиллиона рублей. 
Теги: инфинити , угон автомобиля , фсб
Категории: Новости СПб

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