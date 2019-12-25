У семьи патриарха Кирилла нашли недвижимость на 225 млн рублей

Они владеют семью квартирами, домом и долей в нежилом помещении.

Патриарх Кирилл и его родственники владеют недвижимостью на 225 млн рублей. Это выяснило издание "Проект" в ходе расследования.

Как оказалось, у семьи патриарха Кирилла есть семь квартир, дом и доля в нежилом помещении. Самому патриарху принадлежат три квартиры: в "Доме на набережной" в Москве площадью 145 квадратных метров (70 млн рублей), на Николоямской улице в Москве площадью 38 квадратных метров (12 млн рублей) и на Большеохтинском проспекте в Петербурге площадью 83 квадратных метров (9 млн рублей).

Остальная недвижимость записана на троюродных сестер патриарха – Елену Холодову и Лидию Леонову. В частности, у них в собственности есть квартира в доме бизнес-класса на улице Расплетина в Москве (22 млн рублей), квартира на Одесской улице в Петербурге (10 млн рублей), 300-метровый дом в Одинцовском районе Московской области (47 млн рублей), квартира на набережной Крюкова канала в Петербурге (42 млн рублей) и др.

В октябре на продажу выставили бизнес-джет, на котором летал патриарх Кирилл. Он может обойтись покупателю в 15-20 млн долларов. Весной стало известно, что реконструкция "резиденции" главы РПЦ выросла на полмиллиарда рублей.

Ранее мы писали, что петербуржцы массово скупают недвижимость, машины и телевизоры.

Фото: kremlin.ru