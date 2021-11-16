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У саблезубых оленей родился малыш Эрнест в Ленинградском зоопарке

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В прошлом году из Калуги в зверинец привезли целое семейство экзотических копытных: самца Рудольфа и две самки — Комету и Резвую.

Стало известно, что у китайских саблезубых оленей – мунтажек родился малыш. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка. 

В прошлом году из Калуги в зверинец привезли целое семейство экзотических копытных: самца Рудольфа и две самки — Комету и Резвую. В январе этого года у Кометы родилась малышка Эмилия, потом в июне у Резвой родилась Оливия. Осенью, 1 сентября, Комета родила во второй раз, теперь уже самца, которого сотрудники зоопарка назвали Эрнестом.

Как рассказывают сотрудники зоопарка, у Эрнеста на правой задней ножке есть белая полосочка, "будто браслетик".

Фото и видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк
 

Теги: мунтажки, олени, саблезубые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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