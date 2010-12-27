Няня не удержала коляску и двухлетний малыш оказался в Неве

У ребенка воспаление слизистой оболочки, острая респираторная вирусная инфекция и воспаление шейного отдела позвоночника.

Недалеко от ЖК "Речной" на Рыбацком проспекте днем 13 марта нянечка не удержала коляску с ребенком и та съехала в реку. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Няня вышла на прогулку с двухлетним малышом. Женщина возила малыша в парке с выходом к Неве. Когда женщина ненадолго отвлекалась, коляска по наклону съела в реку. Няня быстро отреагировала и вытащила малыша.

Ребенка отвезли в Детскую городскую больницу №19 имени К. А. Раухфуса. У ребенка воспаление слизистой оболочки, острая респираторная вирусная инфекция и воспаление шейного отдела позвоночника.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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