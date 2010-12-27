Петербуржец продавал шведскую стенку с голыми детьми

Ранее мужчина проблем с законом не имел, однако в данной ситуации избежать встречи с полицейскими ему не удастся.

В Петербурге, правоохранительные органы Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, разместившего на популярном сайте объявлений фотографию с обнаженными детьми. Об этом сообщают городские СМИ.

Как стало известно, 11 марта в отдел полиции Северной Столицы обратилась местная жительница. Она рассказал сотрудникам о вызывающем объявлении о продаже детской шведской стенки, на котором на продаваемом товаре находились дети. Смутило горожанку не присутствие малышей на снимках, а их внешний вид – на снимках маленькие дети были абсолютно голые.

Сотрудники полиции выясняли, что автором объявления являйся житель Приморского района. Ранее мужчина проблем с законом не имел, однако в данной ситуации избежать встречи с полицейскими ему не удастся.

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Фото: pixabay