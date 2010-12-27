В Невском районе у пожарного украли белый лимузин за 3,5 миллиона рублей

В Петербурге у спасателя МЧС похитили дорогую иномарку.

У сотрудника ГУ МЧС неизвестные воры угнали дорогостоящий автомобиль. Машину похитили в Невском районе 13 марта. Точное время преступления пострадавший не смог сообщить. По его подсчетам, транспортное средство могло пропасть в период с 1030 утра до 18 часов вечера. Иномарка была припаркована недалеко от места работы пожарного - около дома 120 по проспекту Обуховской обороны.

Петербуржец рассказал, что приобрел машину премиум-класса Genesis G80 за крупную сумму денег. Белый лимузин 2017-го года выпуска приобретен спасателем за 3,5 миллиона рублей. Жертвой грабителей оказался 35-летний помощник начальника караула спецуправления МЧС по региону.

Машину огнеборец оборудовал стандартной и дополнительной сигнализациями. По неизвестной причине, оба охранных устройства не сработали. В настоящее время полиция разыскивает угонщиков. Возбуждено уголовное дело.

