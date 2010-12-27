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В Невском районе у пожарного украли белый лимузин за 3,5 миллиона рублей
Сегодня, 15:22
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lesjasap
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В Невском районе у пожарного украли белый лимузин за 3,5 миллиона рублей

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В Петербурге у спасателя МЧС похитили дорогую иномарку.

У сотрудника ГУ МЧС неизвестные воры угнали дорогостоящий автомобиль. Машину похитили в Невском районе 13 марта. Точное время преступления пострадавший не смог сообщить. По его подсчетам, транспортное средство могло пропасть в период с  1030 утра до 18 часов вечера. Иномарка была припаркована  недалеко от места работы пожарного - около дома 120 по проспекту Обуховской обороны.

Петербуржец рассказал, что приобрел машину премиум-класса Genesis G80 за крупную сумму денег.  Белый лимузин 2017-го года выпуска приобретен спасателем за 3,5 миллиона рублей. Жертвой грабителей оказался 35-летний помощник начальника караула спецуправления МЧС по региону. 

Машину огнеборец оборудовал стандартной и дополнительной сигнализациями. По неизвестной причине, оба охранных устройства не сработали. В настоящее время полиция разыскивает угонщиков. Возбуждено уголовное дело.
 

Теги: невский район , пожарный , происшествия спб , угон автомобиля
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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