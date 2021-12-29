У посольства Казахстана в Бишкеке начался митинг в поддержку задержанного музыканта

Пришло к посольству порядка 20 человек.

К посольству Казахстана в Бишкеке пришли люди, в столице Кыргызстана начался митинг в поддержку задержанного музыканта Викрама Рузахунова, которого в Казахстане выдали за "террориста". Об этом сообщает 24.kg.

У посольств собрались порядка 20 человек. Они требуют, чтобы музыканта вернули домой.

В настоящее время в МВД Киргизии разбираются по поводу задержания Викрама Рузахунова. Напомним, что ранее появилось видео с его допросом. Он рассказывает, что участвовал в митингах в Алма-Ате за деньги. Ему якобы за это предлагали 90 тыс. тенге. По видео Рузахунова опознали родственники и коллеги.

Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Ташиев заявил, что Рузахунов не является террористом. Он сказал также, что посольству Казахстана уже направлена нота протеста.

Ранее мы писали, что в Алма-Атинской области задержали более 20 вооруженных человек.

Видео: Telegram / Readovka