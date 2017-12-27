На Васильевском острове у петербурженки в клинике похитили норковую шубу

В семейном медицинском центре у женщины украли шубу за 150 тысяч рублей.

На Васильевском острове в семейной клинике у клиентки украли дорогую норковую шубу.

Сообщается, что преступник ограбил 29-летнюю юрисконсульта, которая пришла в центр матери и ребенка. Инцидент произошел 9 января на Малом проспекте, 88. Около 11 часов утра женщина перед уходом из медицинского учреждения поняла, что ее верхняя одежда отсутствует в гардеробе. Стоимость пропажи пострадавшая оценила в 150 тысяч рублей.

Правоохранительные органы разыскивают предполагаемую воровку. Преступница попала на камеры видеонаблюдения. Злоумышленнице на вид около 40 лет. Она была одета в черную куртку, белый свитер и синие джинсы. На голове у нее была бежевая шапка.