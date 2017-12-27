Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
На Васильевском острове у петербурженки в клинике похитили норковую шубу
Сегодня, 13:37
0
lesjasap
650

На Васильевском острове у петербурженки в клинике похитили норковую шубу

0
 
 

В семейном медицинском центре у женщины украли шубу за 150 тысяч рублей.

На Васильевском острове в семейной клинике у клиентки украли дорогую норковую шубу. 
 
Сообщается, что преступник ограбил 29-летнюю юрисконсульта, которая пришла в центр матери и ребенка. Инцидент произошел 9 января на Малом проспекте, 88. Около 11 часов утра женщина перед уходом из медицинского учреждения поняла, что ее верхняя одежда отсутствует в гардеробе. Стоимость пропажи пострадавшая оценила в 150 тысяч рублей. 
 
Правоохранительные органы разыскивают предполагаемую воровку. Преступница попала на камеры видеонаблюдения. Злоумышленнице на вид около 40 лет. Она была одета в черную куртку, белый свитер и синие джинсы. На голове у нее была бежевая шапка.
Теги: васильевский остров , клиника , кража , малый проспект , норковая шуба , центр матери и ребенка , частная клиника
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5