У петербуржца открылось кишечное кровотечение после отравления неизвестным веществом

Мужчину поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 12 октября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой Помощи. Медики рассказали о госпитализации 41-летнего мужчины с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчину забрали в больницу от заправки у дома №6 на Выборгском шоссе. У него открылось кишечное кровотечение после отравления неизвестным веществом психостимулирующего действия. В состоянии средней степени тяжести пострадавшего поместили в отделение токсикологии.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка отравилась антидепрессантами.

Фото: Piter.TV