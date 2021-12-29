Исследование: переболевшие COVID-19 подвержены психическим заболеваниям

Ни одна гипотеза не дала ответ на вопрос, почему так происходит. Есть предположение, что вирус проникает в головной мозг и разрушает клеточные и нейронные связи, тем самым вызывая психические расстройства.

Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что переболевшие COVID-19 подвержены психическим расстройствам. Результаты анализа приводятся в медицинском журнале BMJ.

Специалисты взяли данные 153 848 COVID-пациентов. Они соотнесли их с контрольной группой людей, у которых не диагностировали заболевание. Также в исследовании задействовали пациентов, перенесших COVID-19 и грипп. Изучение материалов показало, что пациенты с коронавирусом на 35% чаще страдали тревожными расстройствами. Ещё 40% из них испытывали депрессию. У переболевших на 41% наблюдались проблемы со сном и на 80% чаще нейрокогнитивный спад. Люди стали чаще забывать какие-то вещи, жаловались на спутанность сознания и отсутствие сосредоточенности. Ни одна гипотеза не дала ответ на вопрос, почему так происходит. Есть предположение, что вирус проникает в головной мозг и разрушает клеточные и нейронные связи, тем самым вызывая психические расстройства.

Ранее мы сообщили, что в диспансеризацию после COVID-19 могут включить прием у психиатра.

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