На "Площади Мужества" у пьяного отца забрали трехлетнюю дочь

Самого мужчину отправили в медвытрезвитель.

В Петербурге на станции метро "Площадь Мужества" полицейские забрали дочь у нетрезвого отца-одиночки. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, 29 января, около семи часов вечера на станции "Площадь Мужества" полицейские остановили сильно пьяного мужчину. Ему 31 год, он приехал из города Миасса Челябинской области. С ним была его трехлетняя дочь. Правоохранители выяснили, что мужчина является отцом-одиночкой и что в Петербурге у него нет никаких родственников.

Мужчину отправили в медвытрезвитель на улице Вавиловых, девочку на скорой доставили в Детскую больницу №5.

Фото: Piter.TV