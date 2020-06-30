У офиса Зеленского шахтеры проводят акцию протеста

Горняки требуют выплатить им задолженность по зарплате на государственных шахтах.

У офиса президента Украина Владимира Зеленского шахтеры проводят акцию протеста. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей". Очевидцы рассказали, что рабочие требуют выплатить им задолженности по заработной плате. Деньги им должны руководители государственных шахт. На 1 июля задолженность по зарплате достигнет около 1,2 млрд гривен (около 45 млн долларов).

Нам много не надо, дайте нам работу и заработную плату один из митингующих

Местные СМИ заявили, что горняки приехали в Киев с востока и запада страны. Они расположились на площади перед администрацией главы Украины и стучат касками. Они требуют, чтобы к ним лично вышел Зеленский.

Активисты также хотят обязать Фонд государственного имущества Украины, "Центрэнерго", "Держвуглепостач", "Калушская ТЭЦ-Нова" рассчитаться по задолженностям с угледобывающими предприятиями за полученные природные ресурсы.

В столице Киргизии прошел митинг за свободу слова.

Видео: YouTube / 112 Украина