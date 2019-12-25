У воспитанников интерната в Павловске подозревают COVID-19

Воспитанники дома-интерната №4 в Павловске госпитализированы из-за подозрения на коронавирус. На данный момент нет точных данных, сколько детей инфицированы. По данным на сайте интерната, два корпуса уже закрыли на обсервацию.
Сотрудники интерната сдали тест на коронавирус, у всех он показал отрицательный результат.
На данный момент в интернате работают 7 педиатров, 350 медсестер. Всего в детском учреждении проживают 240 детей.
В Петербурге продлили режим самоизоляции до 12 мая.
Фото: Piter.TV
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