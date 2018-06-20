У нелегальных торговцев в Петербурге будут изымать товар и документы

Смольный расширил полномочия ведомств, для эффективной борьбы с несанкционированной торговлей.

В среду, 10 апреля, в ЗакСе Петербурга в третьем чтении приняли закон, разрешающий изымать товар и документы у нелегальных торговцев на улицах.

Документ отправили на подпись исполняющему обязанности губернатора. Стоит отметить, что до принятия инициативы полиция могла только задерживать уличных торговцев и составлять административные протоколы, а комитет по контролю за имуществом мог лишь демонтировать киоски и ларьки

Правоохранительные органы получили право изымать всю продукцию и документы, если предприниматели стоят нелегально. Депутаты убеждены, что поправка позволит активнее бороться с несанкционированной торговлей в Петербурге.

Видео: . Piter.tv ; ВКонтакте / Незаконная торговля Санкт-Петербурга