У метро "Проспект Большевиков" подстрелили мужчину

Днем 28 февраля в Невском районе Петербурга был ранен 34-летний мужчина. Около 16 часов возле метро "Проспект Большевиков" в него выстрелил неизвестный. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Пострадавший получил пулю в бедро. Мужчину увезли в больницу в удовлетворительном состоянии.
По факту случившегося проводится проверка. Стрелка разыскивает полиция.
Ранее мы писали, что конфликт из-за парковки на севере Петербурга привел к массовой драке и стрельбе.
Фото: Piter.TV
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