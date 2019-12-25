У метро "Проспект Большевиков" подстрелили мужчину

Потерпевший получил пулю в бедро.

Днем 28 февраля в Невском районе Петербурга был ранен 34-летний мужчина. Около 16 часов возле метро "Проспект Большевиков" в него выстрелил неизвестный. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавший получил пулю в бедро. Мужчину увезли в больницу в удовлетворительном состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. Стрелка разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что конфликт из-за парковки на севере Петербурга привел к массовой драке и стрельбе.

Фото: Piter.TV