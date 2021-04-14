У метро "Парнас" водитель припарковал свое авто на передние колеса

Задними мужчина заехал на бетонное ограждение мусорки.

Утром 14 апреля жители ЖК "Северная Долина" стали очевидцами курьезного ДТП. У метро "Парнас" неизвестный припарковал свой Renault Logan на передние колеса. Очевидцы не понимают, как ему удалось это сделать.

"Так много вопросов…" – отметил один из комментаторов.

"Проезду не мешает, на газоне не стоит! В чем проблема?" – пошутил другой.

На кадрах видно, что автомобиль стоит на передних колесах, при этом задние находятся на бетонном ограждении мусорки. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что каршеринг влетел в припаркованное авто на набережной реки Фонтанки.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юрий Кирюхин