У метро "Озерки" с рельсов сошел трамвай

В результате инцидента никто не пострадал.

В среду, 23 февраля, В Выборгском районе Петербурга с рельсов сошел трамвай. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, недалеко от станции метро "Озерки" произошел этот инцидент. В результате транспорт перегородил пешеходный переход. Кроме этого, он мешал проезду автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс", задержка в движении трамваев составила чуть более получаса. Сейчас транспорт вернулся к привычному режиму работу. Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что рядом с метро "Новочеркасская" вспыхнули трамвайные провода.

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