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У метро "Озерки" с рельсов сошел трамвай
Сегодня, 19:24
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У метро "Озерки" с рельсов сошел трамвай

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В результате инцидента никто не пострадал. 

В среду, 23 февраля, В Выборгском районе Петербурга с рельсов сошел трамвай. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

По словам свидетелей, недалеко от станции метро "Озерки" произошел этот инцидент. В результате транспорт перегородил пешеходный переход. Кроме этого, он мешал проезду автомобилей. 

Как сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс", задержка в движении трамваев составила чуть более получаса. Сейчас транспорт вернулся к привычному режиму работу. Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал. 

Ранее мы сообщали, что рядом с метро "Новочеркасская" вспыхнули трамвайные провода.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Питер Онлайн / СПб
 

Теги: авария, озерки, рельсы, трамвай
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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