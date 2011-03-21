У метеостанции на набережной Карповки обустроят спуск к воде

Также горожане попросили оставить поляну в первозданном виде.

Ландшафтное бюро "Нескучный сад" спроектировало новую "точку притяжения" у метеостанции, которая с одной стороны выходит на набережную Карповки, а с другой – на Песочную набережную. Новое общественное пространство появится в 2022 году. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала главный архитектор ландшафтного бюро "Нескучный сад" Елена Шикова.

Сейчас у метеостанции находится поляна. Горожане попросили оставить ее ровно в том виде, в котором она есть сейчас, без рулонного газона или другого покрытия. <...> Это уникальный случай. Мы планируем установить таблички с информацией о том, что жители сами пожелали оставить участок в первоначальном виде. Елена Шикова, главный архитектор ландшафтного бюро "Нескучный сад"

Однако было принято решение создать безопасный спуск к воде.

Фото: Петербургский Дневник (предоставлено ландшафтным бюро "Нескучный сад")