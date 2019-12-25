У людей нашли новый тип памяти

Там хранятся мельком увиденные образы.

Группа ученых из Пенсильванского университета (США) нашла у людей новый тип памяти. Сравнить его можно с хранилищем, в котором запечатлены мельком увиденные образы. Эти воспоминания можно "достать" повторением визуальных стимулов. Результаты работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что было проведено два эксперимента. В первом участвовали 40 испытуемых, которым показывали серию быстро сменяющих друг друга изображений. Они чередовались с пустым экраном. Среди картинок был целевой зрительный стимул — буква латинского алфавита. Это тест каждый из участников прошел не менее 60 раз. После этого ученые решили проверить, смогут ли испытуемые распознать и запомнить целевое изображение. Им предложили выбрать символ, всего было четыре варианта.

Во втором эксперименте участвовали 15 человек. Число тестов в этом исследовании уменьшили до 48, изменили и интервалы показа целевых изображений. Количество повторов тоже было изменено.

Выяснилось, что сильно замаскированные стимулы могут вызвать ясное восприятие и запоминание через повторение. Влияют на итог как число изображений, так и временные интервалы. Эффекта можно достигнуть только повторением стимула в интервале меньше 200–400 миллисекунд. Выяснилось также, что информация, которую запомнили таким образом, быстро стирается.

Учёные считают, что найденное ими "хранилище" не вписывается в существующую классификацию видов памяти. Позже выводы этого исследования хотят проверить и с помощью других работ, которые посвятят областям восприятия, сознанию и памяти.

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