У кафе на Звездной улице мигрант напал на двух петербурженок

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщин у кафе в Московском районе. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 29 июня правоохранителям поступила информация о драке возле кафе на Звездной улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что неизвестный напал на двух женщин, после чего скрылся.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники 33-го отдела полиции Московского района Петербурга в причастности к нападению изобличили 26-летнего гражданина одного из государств Средней Азии. В ходе допроса он дал признательные показания.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что в московском аэропорту задержан участник поножовщины на улице Шишкина в Петербурге.

Фото: Piter.TV