У госпитализированных в Воронеже с подозрением на коронавирус диагноз не подтвердился

Сделанные анализы не нашли у пациентов коронавируса.

У госпитализированных пациентов в Воронеже не нашли коронавирус.

Piter.TV ранее сообщал, что в Воронеже со всеми мерами предосторожности были госпитализированы мужчина и женщина с подозрением на коронавирус. ТАСС сообщает, что результаты анализов пришли раньше, чем ожидалось. Их результат показал, что в крови 55-летней женщины и 35-летнего мужчины, которые недавно вернулись из Китая, вирус 2019-nCoV не найден.

Сегодня ранее: В Австралии создали копию китайского коронавируса

Видео; LIFE SHOT