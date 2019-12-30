В Австралии создали копию китайского коронавируса

Она поможет бороться с существующей эпидемией.

В среду, 29 января, стало известно о том, что ученые из австралийского научного института создали копию китайского коронавируса. Об этом сообщают РИА новости.

Эта копия поможет бороться с существующей эпидемией. Известно, что "вирус-близнец" вырастили из образца, который взяли у одного из заболевших. Отмечается, что это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.

"Вирус-близнец" передадут во Всемирную организацию здравоохранения.

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ экстренно созывает заседание комитета по ЧС из-за коронавируса.