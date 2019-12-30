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ВОЗ экстренно созывает заседание комитета по ЧС из-за коронавируса

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Итоги заседания комитета и предложения экспертов будут опубликованы на сайте организации.

В среду, 29 января, стало известно о том, что Комитет Всемирной организации здравоохранения экстренно созывает заседание комитета по ЧС из-за коронавируса. Об этом сообщила в среду штаб-квартира ВОЗ.

Известно, что на заседании будут присутствовать 15 специалистов по инфекционным заболеваниям. Эксперты расскажут о мерах предосторожности. Итоги заседания комитета опубликуют позже на сайте ВОЗ.

Отметим, что ранее ВОЗ воздержалась тогда от того, чтобы назвать ЧС вспышку пневмонии в Китае. 

Ранее мы сообщали о том, что в Финляндии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.

Теги: воз, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье, Мировые новости,

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