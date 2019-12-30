ВОЗ экстренно созывает заседание комитета по ЧС из-за коронавируса

Итоги заседания комитета и предложения экспертов будут опубликованы на сайте организации.

В среду, 29 января, стало известно о том, что Комитет Всемирной организации здравоохранения экстренно созывает заседание комитета по ЧС из-за коронавируса. Об этом сообщила в среду штаб-квартира ВОЗ.

Известно, что на заседании будут присутствовать 15 специалистов по инфекционным заболеваниям. Эксперты расскажут о мерах предосторожности. Итоги заседания комитета опубликуют позже на сайте ВОЗ.

Отметим, что ранее ВОЗ воздержалась тогда от того, чтобы назвать ЧС вспышку пневмонии в Китае.

Ранее мы сообщали о том, что в Финляндии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.