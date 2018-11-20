СМИ нашли у Миллера квартиру за "миллиард рублей"

Ни глава "Газпрома", ни пресс-служба компании не прокомментировали слухи.

Петербургские журналисты опубликовали информацию о купленной за миллиард рублей квартире генерального директора компании "Газпром". В СМИ просочились сведения о том, что руководитель корпорации Алексей Миллер владеет жилплощадью в Петербурге, площадь которых составляет 1369 квадратных метров. Первоисточником данных выступило издание Baza.

Журналисты отметили, что кадастровая цена квартиры заявлена в 284 миллиона рублей, хотя реальная достигает миллиарда. Элитный участок находится на Мытнинской набережной. В пешей доступности от него располагается стрелка Васильевского острова, дворцовая площадь и Петропавловская крепость.

Стоит добавить, что официально сведения не подтверждены.

Фото: Piter.tv