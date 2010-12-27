Дорогой Mercedes угнали у чиновника комитета Смольного

Главный специалист отдела торговли и общественного питания Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка остался без Mercedes.

В четверг, 12 октября, чиновник Сольного остался без своего транспортного средства. 30-летний главный специалист отдела торговли и общественного питания Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка около семи вечера не смог найти свой Mercedes. Иномарку он оставил утром около дома 15 на Средней Подъяческой улице.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", автомобиль был 2012 года выпуска. Владелец оценил свой автомобиль в 950 тысяч рублей. По поводу пропажи автомобиля в Адмиралтейском районе идет проверка.