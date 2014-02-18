У черных макак в Ленинградском зоопарке появился детеныш

Малыш появился на свет под Новый год – 27 декабря.

В конце 2020 года у черных макак Ленинградского зоопарка Черри и Жоржа родился детеныш, сообщила пресс-служба зоопарка в социальных сетях.

Специалисты рассказали, что малыш быстро привык к окружающему миру, оказался любопытным, бойким и активным.

Уже в своём месячном возрасте он бегает по вольеру и даже пытается пробовать пищу. Конечно, всё под строгим надзором Черри отмечают работники зоопарка.

У Черри и Жоржа это уже второй детеныш: первый родился в мае 2019 года. Самке Нае всего полтора года, но и она уже пытаеться ухаживать за новорожденным.

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для макака-мальчика. Посетители могут предлагать свои варианты и опустить записку в ящик рядом с вольером. Конкурс продлится до 18 февраля, а победитель будет объявлен 20 февраля. Победителю подарят подарки и приглашение в зоопарк.



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Фото и видео: Ленинградский зоопарк