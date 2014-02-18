В конце 2020 года у черных макак Ленинградского зоопарка Черри и Жоржа родился детеныш, сообщила пресс-служба зоопарка в социальных сетях.
Специалисты рассказали, что малыш быстро привык к окружающему миру, оказался любопытным, бойким и активным.
Уже в своём месячном возрасте он бегает по вольеру и даже пытается пробовать пищу. Конечно, всё под строгим надзором Черри
отмечают работники зоопарка.
У Черри и Жоржа это уже второй детеныш: первый родился в мае 2019 года. Самке Нае всего полтора года, но и она уже пытаеться ухаживать за новорожденным.
Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для макака-мальчика. Посетители могут предлагать свои варианты и опустить записку в ящик рядом с вольером. Конкурс продлится до 18 февраля, а победитель будет объявлен 20 февраля. Победителю подарят подарки и приглашение в зоопарк.
Ранее мы писали, что в этом году в День сурка предсказать приближение весны в Петербурге не удастся.
Фото и видео: Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!