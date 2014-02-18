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Сегодня, 18:54
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smirenny
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У черных макак в Ленинградском зоопарке появился детеныш

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Малыш появился на свет под Новый год – 27 декабря.

В конце 2020 года у черных макак Ленинградского зоопарка Черри и Жоржа родился детеныш, сообщила пресс-служба зоопарка в социальных сетях. 

Специалисты рассказали, что малыш быстро привык к окружающему миру, оказался любопытным, бойким и активным. 

Уже в своём месячном возрасте он бегает по вольеру и даже пытается пробовать пищу. Конечно, всё под строгим надзором Черри

отмечают работники зоопарка.

У Черри и Жоржа это уже второй детеныш: первый родился в мае 2019 года. Самке Нае всего полтора года, но и она уже пытаеться ухаживать за новорожденным. 

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для макака-мальчика. Посетители могут предлагать свои варианты и опустить записку в ящик рядом с вольером. Конкурс продлится до 18 февраля, а победитель будет объявлен 20 февраля. Победителю подарят подарки и приглашение в зоопарк.
 
Ранее мы писали, что в этом году в День сурка предсказать приближение весны в Петербурге не удастся.

Фото и видео: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, черные макаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Горичева Ирина
Сегодня 19:35

Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!

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