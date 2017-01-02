У чемпиона мира по парусному спорту угнали автомобиль в Петербурге

Машина пропала со двора дома на Юнтоловском проспекте.

В Приморском районе Петербурга у известного спортсмена угнали автомобиль, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Машина пропала у мастера спорта СССР по парусному спорту Игоря Цветкова. Белую Kia Rio угнали со двора на Юнтоловском проспекте 16 декабря. Днем ранее спортсмен припарковал там автомобиль.

Цветков оценил иномарку 2019 года выпуска в 800 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Задержаны двое злоумышленников – владельцы автосервисов. У одного мужчины нашли похищенную у Цветкова Kia Rio с установленными на нее другими номерами, а у другого – документы на нее.

Игорь Цветков является мастером спорта СССР по парусному спорту и членом сборной команды России, победителем чемпионата мира среди военнослужащих 2000 года, серебряным призер 2013 года, бронзовым призером чемпионата России 2014 года в кл. 470.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге продажи автомобилей за 2019 год упали на 3%.

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