У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус

Все члены семьи бывшего спортсмена находятся на самоизоляции.

У чемпиона мира по биатлону и депутата Госдумы Антона Шипулина нашли коронавирус. Заразились также члены его семьи. Об этом бывший спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Шипулина, он отправил жену с детьми и тёщей в Сочи на отдых, а сам уехал работать в Москву. К семье Шипулин прилетал только на выходные.

Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Антон Шипулин, чемпион мира по биатлону

По его словам, после этого температура поднялась у него, жены и тёщи. Все члены семьи сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Шипулин, его жена и тёща перенесли заболевание в лёгкой форме, а дочь госпитализировали.

Все члены семьи бывшего спортсмена находятся на самоизоляции.

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