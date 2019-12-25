У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи

Причиной пробки стала работа приемного отделения.

Водитель одной из машин скорой помощи рассказал "Фонтанке" в воскресенье, 19 апреля, что бригады вынуждены несколько часов стоять в пробке.

Причиной тому – работа приемного отделения, в котором принимают по одному пациенту. Как сообщил водитель, в лучшем случае, на одного уходит полчаса, а в это время на линии отсутствуют машины.

Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.

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