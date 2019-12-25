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У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи
Сегодня, 19:30
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smirenny

У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи

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Причиной пробки стала работа приемного отделения.

Водитель одной из машин скорой помощи рассказал "Фонтанке" в воскресенье, 19 апреля, что бригады вынуждены несколько часов стоять в пробке. 

Причиной тому – работа приемного отделения, в котором принимают по одному пациенту. Как сообщил водитель, в лучшем случае, на одного уходит полчаса, а в это время на линии отсутствуют машины. 

Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.

Ранее мы писали, что для пациентов Елизаветинской больницы испекли 600 куличей.

Фото: pixabay

Теги: больница святого георгия, карантин, коронавирус, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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